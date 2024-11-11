Додон рассказал о давлении властей на молдавскую оппозицию

КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии продолжат усиливать давление на оппозицию и возбуждать новые уголовные дела против ее представителей, заявил лидер молдавских социалистов и бывший президент страны Игорь Додон в видеообращении в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник Санду объявила о созыве Высшего совета безопасности республики по вопросу «борьбы с политической коррупцией».
«Санду не извлекла прежних уроков. Она дала указание прокурорам заняться оппозицией. Некоторых моих коллег уже вызывают в прокуратуру. По моим делам — а всего их, напомню, 13 — до конца года назначено около 20 заседаний суда. Срочно вызвали в суд и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло».
Он также поставил под сомнение легитимность Санду как президента. «Проиграть выборы внутри страны, имея под рукой все инструменты — ЦИК, СМИ, отстраняя конкурентов, — и всё равно потерять доверие граждан. Какой же ты тогда президент, если живущие здесь люди тебя ненавидят? Легитимность Санду находится под большим сомнением,» — подчеркнул он.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.