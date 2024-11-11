ГПК: въезда в Литву и Латвию ожидают около 500 большегрузов

Самое загруженное направление для следования большегрузов в ЕС — латвийское, въезда на сопредельную территорию ожидают 330 фур. За выходные дни в Латвию через единственный функционирующий пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») проследовал 31% фур от нормы.



Въезда в Литву ожидают 130 грузовиков. Меньше всего фур оформили сотрудники литовского погранперехода «Мядининкай» («Каменный Лог») — 18%, то есть в среднем сопредельная сторона принимала 3 фуры из 20 положенных в час. Контрольные службы пункта пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») за 4 дня пропустили на свою территорию 48% фур.