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ГПК: въезда в Литву и Латвию ожидают около 500 большегрузов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезда в Литву и Латвию ожидают около 500 большегрузов. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: Sputnik.by

Самое загруженное направление для следования большегрузов в ЕС — латвийское, въезда на сопредельную территорию ожидают 330 фур. За выходные дни в Латвию через единственный функционирующий пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») проследовал 31% фур от нормы.

Въезда в Литву ожидают 130 грузовиков. Меньше всего фур оформили сотрудники литовского погранперехода «Мядининкай» («Каменный Лог») — 18%, то есть в среднем сопредельная сторона принимала 3 фуры из 20 положенных в час. Контрольные службы пункта пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») за 4 дня пропустили на свою территорию 48% фур.