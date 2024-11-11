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Жилье для семей участников СВО — кому положены социальные выплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости Крым. Молодые семьи участников СВО смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

В правительстве напомнили, что на данный момент приоритетное право на получение таких выплат имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года.

Теперь этим правом смогут воспользоваться и молодые семьи участников специальной военной операции.

Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждый из супругов моложе 35 лет. При этом не обязательно, чтобы у них были дети. Также господдержку могут получить одинокие родители до 35 лет, воспитывающие одного или нескольких детей.

«Главный критерий — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий».

подчеркнули в кабмине

Уточняется, что размер выплаты составляет 30−35% от стоимости жилья. Эти деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Выплаты предоставляются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Мишустин Михаил
недвижимость