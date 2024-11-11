Жилье для семей участников СВО — кому положены социальные выплаты

В правительстве напомнили, что на данный момент приоритетное право на получение таких выплат имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года.
Теперь этим правом смогут воспользоваться и молодые семьи участников специальной военной операции.
Социальные выплаты на покупку или строительство жилья предоставляются семьям, в которых каждый из супругов моложе 35 лет. При этом не обязательно, чтобы у них были дети. Также господдержку могут получить одинокие родители до 35 лет, воспитывающие одного или нескольких детей.
«Главный критерий — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий».
Уточняется, что размер выплаты составляет 30−35% от стоимости жилья. Эти деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.
Выплаты предоставляются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».