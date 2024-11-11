Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что разговор между лидером России Владимиром Путиным и победившим на выборах президента США Дональдом Трампом состоялся, отметив, что это ложь, которая абсолютно не соответствует действительности.
«Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, журналисты уточнили у Пескова, не было ли телефонного разговора Путина и Трампа на прошлой неделе. «Не было разговора», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Утверждалось, что Трамп призвал не идти на эскалацию конфликта на Украине. Кроме того, Washington Post писала, что Трамп якобы выразил заинтересованность в последующих беседах с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта.