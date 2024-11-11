Кремль опроверг данные о разговоре Путина и Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Утверждалось, что Трамп призвал не идти на эскалацию конфликта на Украине. Кроме того, Washington Post писала, что Трамп якобы выразил заинтересованность в последующих беседах с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта.