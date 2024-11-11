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Развитие Тулуна обсудили на встрече в правительстве региона

Социально-экономическое развитие Тулуна обсудили на рабочей встрече губернатор Приангарья Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, глава регионального правительства Константин Зайцев, министры, мэр города Михаил Гильдебрант, председатель Думы Александр Счастливцев, депутат парламента от территории Юрий Козлов.

Источник: ТК Город

Участники встречи подчеркнули, что необходимо выполнить все задачи по восстановлению инфраструктуры пострадавших от наводнения территорий. Эти работы обозначены как первоочередные. В частности, по словам Михаила Гильдебранта, это строительство детского сада «Лучик» и школы искусств, продолжение реконструкции стадиона «Шахтер», ряда других объектов.

Александр Ведерников отметил, что для реализации планов по социально-экономическому развитию города необходимо взаимодействие всех уровней и ветвей власти.

— Депутаты Законодательного Собрания уделяют постоянное внимание проблемам муниципальных образований области. Вместе с губернатором, правительством региона, руководством Тулуна необходимо работать над дальнейшим развитием города и, конечно, его социальной инфраструктуры, — сказал спикер парламента.