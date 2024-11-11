Развитие Тулуна обсудили на встрече в правительстве региона

Участники встречи подчеркнули, что необходимо выполнить все задачи по восстановлению инфраструктуры пострадавших от наводнения территорий. Эти работы обозначены как первоочередные. В частности, по словам Михаила Гильдебранта, это строительство детского сада «Лучик» и школы искусств, продолжение реконструкции стадиона «Шахтер», ряда других объектов.
Александр Ведерников отметил, что для реализации планов по социально-экономическому развитию города необходимо взаимодействие всех уровней и ветвей власти.
— Депутаты Законодательного Собрания уделяют постоянное внимание проблемам муниципальных образований области. Вместе с губернатором, правительством региона, руководством Тулуна необходимо работать над дальнейшим развитием города и, конечно, его социальной инфраструктуры, — сказал спикер парламента.