Развитие Тулуна обсудили на встрече в правительстве региона

Участники встречи подчеркнули, что необходимо выполнить все задачи по восстановлению инфраструктуры пострадавших от наводнения территорий. Эти работы обозначены как первоочередные. В частности, по словам Михаила Гильдебранта, это строительство детского сада «Лучик» и школы искусств, продолжение реконструкции стадиона «Шахтер», ряда других объектов.