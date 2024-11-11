Глава комитета по здравоохранению Лисовец стал советником губернатора Петербурга

Временно исполняющим обязанности председателя комздрава станет Юрий Шишкин. Он известен по работе главным врачом в «Городской больнице № 9».
Что касается Лисовца, то он является кандидатом медицинских наук, подполковником медицинской службы запаса. В 1997—2000 годах будущий советник губернатора проходил службу в Северо-Кавказском военном округе. В 2003-м году окончил адъюнктуру в Военно-Медицинской академии.
С января 2006 года Лисовец стал заместителем главного врача городской больницы № 40. С 2019 года он возглавлял комитет по здравоохранению, на период его работы пришлась пандемия коронавируса.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 11 ноября к работе в качестве заместителя гендиректора Эрмитажа приступит экс-председатель КГИОП Сергей Макаров. Последние полгода он занимал должность врио председателя комитета имущественных отношений.