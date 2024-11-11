Волгоградский губернатор настоял на тренировках служб в ожидании непогоды

Уже в первые дни текущей недели, по прогнозам синоптиков, погодные условия осложнятся — на дороги региона опустятся туманы, а затем при ночных минусовых температурах и гололедица. Однако плюсовая температура, которая днем по-прежнему будет держаться днем, позволит спокойно, в плановом порядке подготовиться к зимнему периоду, подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.