Волгоградский губернатор настоял на тренировках служб в ожидании непогоды

Об обеспечении безопасности волгоградцев в осенне-зимний сезон шла речь на оперативном совещании в обладминистрации 11 ноября.
Уже в первые дни текущей недели, по прогнозам синоптиков, погодные условия осложнятся — на дороги региона опустятся туманы, а затем при ночных минусовых температурах и гололедица. Однако плюсовая температура, которая днем по-прежнему будет держаться днем, позволит спокойно, в плановом порядке подготовиться к зимнему периоду, подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.
Глава региона поручил профильным вице-губернаторам вместе с главами муниципалитетов и федеральных структур реализовать ряд мероприятий. В их числе — обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнедеятельности, а в случае аварий на объектах инфраструктуры и ЖКХ немедленно принимать меры по их устранению.
Губернатор также распорядился провести вместе с подразделениями МЧС и муниципальными службами жизнеобеспечения тренировки действий сил и средств в случае осложнении погодной ситуации на дорогах региона.