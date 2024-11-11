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Мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с разливом канализации на Яцкова

В своем telegram-канале Евгений Наумов отметил, что устранение разлива канализации находится на особом контроле в администрации.

Именно с обсуждения этого вопроса началось расширенное совещание в администрации краевого центра. Основная причина в забитых сетях. Горожане кидают в канализацию даже неразлагаемые салфетки.

Кроме того, очевидно, что не хватает мощностей. В настоящее время ресурсоснабжающая организация уже занимается закупкой насосов. Ожидается, что улучшит ситуацию новая сеть КНС по улице Батуринской.

Мэр подчеркнул, что в Губернском находятся два детских сада и школа и недопустимо, что бы рядом протекали «зловонные реки». В минувшие выходные в ГМР в очередной раз откачали воду и провели санитарную обработку.

Евгений Наумов поблагодарил жителей за терпение и пообещал сделать все, чтобы ускорить решение вопроса.

Ранее огромный коммунальный фонтан забил на улице в Сочи. Столб воды в несколько метров появился в поселке Вардане на улице Фруктовой.

ЖКХ