Мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с разливом канализации на Яцкова

Именно с обсуждения этого вопроса началось расширенное совещание в администрации краевого центра. Основная причина в забитых сетях. Горожане кидают в канализацию даже неразлагаемые салфетки.
Кроме того, очевидно, что не хватает мощностей. В настоящее время ресурсоснабжающая организация уже занимается закупкой насосов. Ожидается, что улучшит ситуацию новая сеть КНС по улице Батуринской.
Мэр подчеркнул, что в Губернском находятся два детских сада и школа и недопустимо, что бы рядом протекали «зловонные реки». В минувшие выходные в ГМР в очередной раз откачали воду и провели санитарную обработку.
Евгений Наумов поблагодарил жителей за терпение и пообещал сделать все, чтобы ускорить решение вопроса.
Ранее огромный коммунальный фонтан забил на улице в Сочи. Столб воды в несколько метров появился в поселке Вардане на улице Фруктовой.