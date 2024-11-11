Сергей Боярский уходит с поста главы петербургской «Единой России»

«Перед нами тогда было поставлено множество задач. За этот непростой во всех смыслах период наша команда активно поработала — мы перенастроили работу районных отделений, перезапустили партпроекты, открыли общественное пространство, провели несколько непростых выборных кампаний, получив на них достойный результат», — написал Боярский в соцсетях 11 ноября.