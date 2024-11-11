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Сергей Боярский уходит с поста главы петербургской «Единой России»

На ближайшей конференции Единой России в Петербурге выберут нового секретаря регионального отделения партии. Депутат Государственной думы Сергей Боярский, занимавший этот пост три года, заявил, что намерен сложить полномочия.

Источник: Reuters

«Перед нами тогда было поставлено множество задач. За этот непростой во всех смыслах период наша команда активно поработала — мы перенастроили работу районных отделений, перезапустили партпроекты, открыли общественное пространство, провели несколько непростых выборных кампаний, получив на них достойный результат», — написал Боярский в соцсетях 11 ноября.

До Боярского пост секретаря регионального отделения занимал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. После его ухода сменилась и организации партийной структуры: например, районные отделения «Единой России» стали подконтрольны не депутатам, а чиновникам — большинство районных руководителей партии работает в органах исполнительной власти.

Минувшим летом в федеральной «Единой России» сменился генеральный секретарь: место Андрея Турчака (он стал главой Алтая) занял Владимир Якушев (первый заместитель главы Совета Федерации).