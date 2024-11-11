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В Казахстане изменится стандарт оказания медпомощи в стационарах

Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В частности, перечень заболеваний дополнен диагнозами, по которым необходима госпитализация.

В том числе это:

  • Последствие перелома черепа и костей лица
  • Последствие внутричерепной травмы
  • Последствие перелома позвоночника
  • Последствие других переломов грудной клетки и таза
  • Последствие открытого ранения верхней конечности
  • Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть
  • Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности
  • Последствие травмы нерва верхней конечности
  • Последствие других уточненных травм верхней конечности
  • Последствие открытого ранения нижней конечности
  • Последствие перелома бедра
  • Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности
  • Последствие других уточненных травм нижней конечности
  • Последствия травм, захватывающих несколько областей тела
  • Щелкающий палец
  • Хроническая почечная недостаточность степень 1
  • Шизотипическое расстройство
  • Смешанные и другие расстройства личности
  • Смешанное расстройство поведения и эмоций неуточненное
  • Гидроцефалия нормального давления
  • Гидроцефалия при опухолевых болезнях
  • Поражение центральной нервной системы неуточненное
  • Диабетическая ретинопатия
  • Кристаллические отложения в стекловидном теле
  • Ревматоидная болезнь легкого
  • Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем
  • Системная красная волчанка с поражением других органов или систем
  • Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией
  • Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией и ряд других.

Как отмечается, пациентам с указанным диагнозами требуется круглосуточное наблюдение.

Кроме того:

  • предусмотрено оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию населению в рамках ГОБМП и ОСМС, а также медицинские организации, не являющиеся поставщиками услуг ФСМС, по направлениям медицинской реабилитации;
  • пересмотрены сроки действия некоторых исследований по кардиохирургическому профилю;
  • включено новое приложение «Методика расчета коечного фонда» для определения планово-нормативного числа коек на региональных уровнях и в целом по стране.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 ноября.

медицина