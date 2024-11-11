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Предотвращение попытки угона вертолета и контакты Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

Сообщения зарубежных СМИ о якобы состоявшемся телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, предотвращение попытки Киева угнать вертолет радиоэлектронной борьбы и ход спецоперации стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.

О сообщениях о разговоре Путина и Трампа

Сообщения зарубежной прессы о якобы имевшем место телефонном разговоре Путина и Трампа ложны: «Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка».

Конкретных планов по организации звонка между ними пока нет.

Кремль заметил «определенную нервозность» Европы после избрания Дональда Трампа президентом США: «Но как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон, мы будем наблюдать».

О предотвращении попытки угона вертолета

Путину доложили о том, что ФСБ удалось сорвать операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России: «Разумеется, очевидно, что специальные службы в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему».

О ходе спецоперации

Россия продолжает спецоперацию, стремясь к достижению своих целей, никакие поставки западных вооружений Киеву не могут изменить динамику: «Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии».

О возможности разговора Путина и Шольца

Подготовки к телефонному разговору Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца не ведется: «Никаких сигналов мы пока не получали».

Песков Дмитрий