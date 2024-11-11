Предотвращение попытки угона вертолета и контакты Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

Путину доложили о том, что ФСБ удалось сорвать операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России: «Разумеется, очевидно, что специальные службы в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему».