Предотвращение попытки угона вертолета и контакты Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло.
О сообщениях о разговоре Путина и Трампа
Сообщения зарубежной прессы о якобы имевшем место телефонном разговоре Путина и Трампа ложны: «Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка».
Конкретных планов по организации звонка между ними пока нет.
Кремль заметил «определенную нервозность» Европы после избрания Дональда Трампа президентом США: «Но как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон, мы будем наблюдать».
О предотвращении попытки угона вертолета
Путину доложили о том, что ФСБ удалось сорвать операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России: «Разумеется, очевидно, что специальные службы в первую очередь перед тем, как опубличить эту информацию, докладывали верховному главнокомандующему».
О ходе спецоперации
Россия продолжает спецоперацию, стремясь к достижению своих целей, никакие поставки западных вооружений Киеву не могут изменить динамику: «Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии».
О возможности разговора Путина и Шольца
Подготовки к телефонному разговору Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца не ведется: «Никаких сигналов мы пока не получали».