Беларусь официально стала партнером БРИКС





В своем послании Президент Беларуси подчеркнул, что с момента образования БРИКС неуклонно укрепляет многостороннее взаимодействие, становясь не просто символом, а одним из столпов многополярности. Свои надежды на справедливое мироустройство с этим объединением связывают уже не только государства-члены, но и растущее число стран глобального большинства. Дух взаимного уважения и равенства, привлекательность его целей с неумолимой логикой ведут к расширению БРИКС.



Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за поддержку и с особым удовлетворением отметил, что участие Беларуси в БРИКС в качестве партнера оформляется именно в период российского председательства.



Таким образом, Беларусь подтвердила свое соответствие необходимым стандартам и критериям и согласилась следовать в русле руководящих принципов модели стран — партнеров БРИКС. Среди этих принципов особо отмечаются: дух взаимоуважения и понимания, равенства, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсуса; нацеленность на укрепление структуры сотрудничества БРИКС посредством партнерства по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и межличностные контакты; нацеленность на укрепление многостороннего взаимодействия, укрепления и обновления многосторонней системы и поддержания международного права; принятие целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, как неотъемлемого краеугольного камня многостороннего взаимодействия и международного права; поддержка всеобъемлющей реформы международной финансовой архитектуры с целью отражения изменений в мировом экономическом ландшафте, ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития, учета законных интересов Глобального Юга и повышения роли и представительства развивающихся стран в международном экономическом и финансовом управлении.



Беларусь также соответствует всем предъявляемым стандартам и критериям, в частности, является государством с влиянием в регионе и мире, имеет дипломатические отношения со всеми государствами БРИКС, не присоединялась к санкциям в обход Совета Безопасности ООН, продвигает мир и безопасность на международном и региональном уровнях, поддерживает устойчивое социально-экономическое развитие.



«Статус страны-партнера, помимо прочего, предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, встречи представителей по национальной безопасности и форум парламентариев. Партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, расширяя тем самым их географический охват и усиливая голос объединения в международных делах», — отметили в министерстве.