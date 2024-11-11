Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили казанскую школу № 12

Отдельно рассказали о том, как в школе налажено питание детей. В каждом из двух учебных корпусов есть своя столовая. Пищеблок для старшего звена отремонтировали в 2022 году, после чего количество посадочных мест увеличилось с 74 до 102. В этом году обновили столовую начальных классов, дополнительно обустроив еще 84 места. Благодаря этому всех учеников успевают накормить горячим обедом за две перемены.