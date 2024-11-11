Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили казанскую школу № 12

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили казанскую школу № 12 по ул. Шигабутдина Марджани. Их сопровождали министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и директор учебного заведения Розалия Козловская.
Школа состоит из трех зданий. Основной корпус был построен еще в 1936 году, для начальной школы — в 2012 году, спортивный блок — в 2015 году. В 1998 году были созданы первые классы с этнокультурным компонентом. В настоящее время здесь обучаются 777 детей разных национальностей. С ними работают 49 учителей.
Посетители осмотрели учебные кабинеты, актовый зал и спортивный блок, побывали на открытом уроке, посвященном Дню народного единства. Затем высоким гостям показали компьютерные классы, модернизированные в 2021 году.
Отдельно рассказали о том, как в школе налажено питание детей. В каждом из двух учебных корпусов есть своя столовая. Пищеблок для старшего звена отремонтировали в 2022 году, после чего количество посадочных мест увеличилось с 74 до 102. В этом году обновили столовую начальных классов, дополнительно обустроив еще 84 места. Благодаря этому всех учеников успевают накормить горячим обедом за две перемены.
Также раису республики и мэру города рассказали о наиболее значимых достижениях школы № 12 за последние пять лет. Так, в 2023 году она вошла в состав Ассоциации «Лучшие школы России». Преподаватели становились победителями в конкурсе «Учитель года» в номинациях «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека» и «Педагог-психолог». Ученики принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в межрегиональных и международных предметных олимпиадах и занимают там призовые места.
Завтра, 12 ноября, школа отметит 25-летие создания классов с этнокультурным компонентом, сообщает пресс-служба раиса РТ.