Госслужащие США опасаются массовых чисток по инициативе Трампа

Федеральные чиновники в США готовятся к массовым увольнениям после того, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Госслужащие боятся, что новый лидер страны исполнит обещание, данное во время предвыборной кампании: начнет избавляться от беспартийных сотрудников.