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Госслужащие США опасаются массовых чисток по инициативе Трампа

Федеральные чиновники в США готовятся к массовым увольнениям после того, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Госслужащие боятся, что новый лидер страны исполнит обещание, данное во время предвыборной кампании: начнет избавляться от беспартийных сотрудников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
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Трамп во время президентской гонки критиковал сотрудников федеральных ведомств и заявлял, что, если станет главой государства, то применит указ 2020 года, известный под названием «Приложение F». Документ дает президенту право увольнять беспартийных чиновников.

О настроениях госслужащих рассказал CNN. Телеканал напомнил, что во время первого срока Трампа часть сотрудников госаппарата была отстранена от должности. Значительное число специалистов уволились по собственному желанию. После второго избрания Трампа многие из действующих служащих задумываются о смене места работы.

Бывший чиновник Рональд Сандерс рассказал журналистам, что массовые увольнения освободят государственные должности, которые смогут занять люди, лояльные Трампу. Сейчас среди чиновников федеральных служб царит «общее чувство ужаса».

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Соперницей Дональда Трампа была представительница партии республиканцев Камала Харрис. Трампу отдали голоса 312 выборщиков, его оппонентка получила 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2024 года.

Трамп Дональд