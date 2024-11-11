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Министром образования Самарской области переназначили Виктора Акопьяна

Еще одного министра утвердили в Самарской области.

Источник: Министерство образования Самарской области

Виктора Акопьяна переназначили министром образования Самарской области. Ранее он занимал этот пост с приставкой врио. Сейчас на сайте ведомства Акопьян указан в качестве министра.

Виктор Акопьян — уроженец Куйбышева. Министерство образования он возглавляет с 2018 года, а до этого работал в школах и вузах, возглавлял АО «Издательство Просвещение».

Ранее еще четырех министров назначили в Самарской области: они перестали исполнять обязанности, а возглавили министерства. А вот министра сельского хозяйства и министра промышленности и торговли, напротив, отправили в отставку.

образование