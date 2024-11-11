Министром образования Самарской области переназначили Виктора Акопьяна

Виктора Акопьяна переназначили министром образования Самарской области. Ранее он занимал этот пост с приставкой врио. Сейчас на сайте ведомства Акопьян указан в качестве министра.
Виктор Акопьян — уроженец Куйбышева. Министерство образования он возглавляет с 2018 года, а до этого работал в школах и вузах, возглавлял АО «Издательство Просвещение».
Ранее еще четырех министров назначили в Самарской области: они перестали исполнять обязанности, а возглавили министерства. А вот министра сельского хозяйства и министра промышленности и торговли, напротив, отправили в отставку.