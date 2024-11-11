МИД: Беларусь стала партнером БРИКС

Беларусь официально стала партнером БРИКС, сообщила 11 ноября пресс-служба Министерства иностранных дел.
В ведомстве проинформировали, что 5 ноября президентом Беларуси Александром Лукашенко было подписано письмо в адрес президента России Владимира Путина о готовности республики подключиться к БРИКС в качестве партнера. На личной встрече документ был передан министром иностранных дел Максимом Рыженковым послу России в Беларуси Борису Грызлову.
— Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами — членами процедуры получения партнерского статуса, — прокомментировали в МИД.
С момента получения ответа на письмо государство официально считается партнером БРИКС. Как сообщили в МИД, в послании Александр Лукашенко подчеркнул, что с момента образования БРИКС неизменно нацелена на укрепление многостороннего взаимодействия, становясь не только символом, но одним из столпов многополярности мира. При этом не только страны-члены, но и растущее Глобальное большинство связывают свои надежды на справедливое мироустройство с деятельностью объединения. А к расширению БРИКС ведут дух взаимоуважения и равенства. Также в письме белорусский лидер поблагодарил российского президента за поддержку, отметив с особым удовлетворением, что партнерство Беларуси в БРИКС оформляется именно в период российского председательства.
В МИД сказали о передаче письма о партнерстве Беларуси в БРИКС. Фото: МИД.
В МИД заметили, что Беларусь подтвердила свое соответствие необходимым стандартам и критериям и согласилась следовать в русле руководящих принципов модели стран-партнеров БРИКС. В том числе, принципам духа взаимоуважения и понимания, нацеленности на укрепление БРИКС через партнерства по трем основополагающим направлениям: политике и безопасности, экономике и финансам, культуре и межличностным контактам и т.д.
Отмечается, что статус страны-партнера, кроме прочего, предусматривает участие на постоянной основе в спецсессиях саммитов и встречах глав МИД государств БРИКС. Также возможно приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня по различным тематикам. Также страны-партнеры могут присоединяться к итоговым документам БРИКС, расширяя их географический охват и усиливая голос объединения в международной повестке.
Тем временем доллар подорожал в Беларуси 11 ноября после больших выходных.
А соцопрос показал, что свыше 67% граждан Беларуси доверяют правительству.