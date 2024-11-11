МИД: Беларусь стала партнером БРИКС

С момента получения ответа на письмо государство официально считается партнером БРИКС. Как сообщили в МИД, в послании Александр Лукашенко подчеркнул, что с момента образования БРИКС неизменно нацелена на укрепление многостороннего взаимодействия, становясь не только символом, но одним из столпов многополярности мира. При этом не только страны-члены, но и растущее Глобальное большинство связывают свои надежды на справедливое мироустройство с деятельностью объединения. А к расширению БРИКС ведут дух взаимоуважения и равенства. Также в письме белорусский лидер поблагодарил российского президента за поддержку, отметив с особым удовлетворением, что партнерство Беларуси в БРИКС оформляется именно в период российского председательства.