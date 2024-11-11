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Алексей Логвиненко: «В Год семьи 15 ростовских педагогов уже получили квартиры»

В ближайшее время еще 22 специалиста сферы образования справят новоселье.

Источник: РИА "Новости"

В Ростове-на-Дону выстроена системная работа по предоставлению ростовским педагогам служебного жилья. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

— В этом году, который проходит под эгидой Года семьи, 15 человек с семьями получили квартиры в микрорайоне «ДОСААФ». Среди них и опытные педагоги, и начинающие свой профессиональный путь специалисты, — пишет Алексей Логвиненко.

Помещения были заранее отремонтированы и благоустроены, оборудованы сантехникой, в них проведены клининговые мероприятия.

— В ближайшее время еще 22 педагога получат ключи и наполнят уютом собственное жилье, — сообщает Алексей Логвиненко. — Всего за четыре года для работников педагогической отрасли выделено 125 служебных квартир. Подобная мера поддержки показала свою эффективность, поэтому работа будет продолжена.