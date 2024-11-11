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Глава Екатеринбурга поехал на работу на метро после критики Матвиенко

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в понедельник добирался на работу на метро. Фото мэра из городской подземки Накануне.RU прислал читатель.

Источник: читатель Накануне.RU

Известно, что Орлов участвовал в открытии терминалов оплаты с биометрией на станции «Чкаловская», а затем решил добраться до городской администрации на метро. Глава ехал стоя и по дороге успел пообщаться с другими пассажирами.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU подтвердили, что Алексей Орлов прокатился на метро, но воздержались от подробностей поездки. В соцсетях уже появилось видео из подземки.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Орлова чаще пользоваться общественным транспортом. Глава уральской столицы ответил на критику федеральной чиновницы и заявил, что делает это регулярно.