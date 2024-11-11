Санду заявила о провале антикоррупционной прокуратуры и потребовала решительных мер

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Высший совет безопасности (ВСБ) Молдовы на своем заседании в понедельник обсудил вопросы, связанные с «преступной группировкой, ответственной за политическую коррупцию» в стране, заявила на брифинге по завершении заседания президент Майя Санду.
Она не сказала конкретно, о ком идет речь, не назвала и политические силы. Однако дала понять, что связаны они с оппозицией.
Санду отметила, что структуры, которые должны бороться с этим преступлением, не предпринимают решительных действий. ВСБ рекомендовал правительству принять меры для изменения ситуации в Антикоррупционной прокуратуре, заявила президент, отметив, что ведомство «провалилось».
«Антикоррупционная прокуратура провалилась в борьбе с крупной и политической коррупцией».
Она проинформировала, что правительство и парламент разработают конкретный план по сокращению сроков рассмотрения в суде дел о политической коррупции. Иными словами, власти рассматривают возможность ускорения судебных процессов, касающихся структур, связанных с оппозицией.
«Необходимо внести изменения в законодательство, чтобы сократить сроки рассмотрения дел о политической коррупции. Правительство, парламент и другие институты должны разработать конкретный план по обеспечению приоритетности таких дел», — подчеркнула Санду.
Заявив об открытости к диалогу с политическими партиями, Майя Санду пригласила их представителей на дискуссию о коррупции в политической сфере, в частности, о скупке голосов избирателей на выборах. По словам президента, этот диалог должен состояться в конце текущей недели.