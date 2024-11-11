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Юрий Слюсарь дал первые поручения как глава Ростовской области

Они касаются загрузки промпредприятий и завершению финансового года.

На первом оперативном совещании в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Ротовской области Юрий Слюсарь поручил подготовить доклады по загрузке промпредприятий и завершению финансового года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В совещании участвовали все заместители губернатора, министры, руководители ведомств.

Отдельно Юрий Слюсарь остановился на теме работы с поступившими через Telegram-канал обращениями жителей. В общей сложности их — 10 тысяч. В основном дончане жаловались на состояние дорог, благоустройство, мусор, работу автобусов.