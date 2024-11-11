Песков: в Кремле видят нервозную реакцию Европы на победу Трампа

Ранее президент России поздравил Трампа с выборами и заверил, что готов сотрудничать с любым главой США. После победы республиканца в президентской гонке Шольц в интервью журналистам заявил, что вскоре настанет «подходящее время» для общения с Путиным. Несмотря на сигналы о готовности к переговорам с Россией, западные лидеры намерены помешать Трампу сократить поддержку Украины и готовят переговоры с Джо Байденом, чтобы убедить его разрешить Украине применять ракеты для ударов вглубь России.