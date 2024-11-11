Песков: в Кремле видят нервозную реакцию Европы на победу Трампа

По словам Пескова, оценивать, изменилась ли позиция стран Европы по украинскому конфликту после победы Трампа, преждевременно. Многие лидеры стран Евросоюза, напротив, сейчас активно заявляют о необходимости увеличения поставок вооружения для поддержки Киева.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле наблюдают за тем, как будут выстраиваться отношения между Трампом и Европой.
Москва не исключает, что политики ЕС могут убедить администрацию Джо Байдена до его ухода с поста разрешить ракетные удары вглубь России. Комментируя возможность эскалации со стороны Запада, представитель Кремля обратил внимание, что никакие виды вооружения не смогут внести корректировки в ход спецоперации, которая завершится по достижению всех целей.
Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует приведенные вами цитаты (о возможности разрешения ударов по РФ). Они демонстрируют, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для контактов с западными лидерами, в том числе с победившим на выборах в США Дональдом Трампом. Пока активности в переговорах американская сторона не проявляла. Представитель Кремля уточнил, что и разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ближайшем будущем не планируется.
«Какой-либо подготовки сейчас пока не ведется, никаких сигналов мы не получили. И, собственно, также на “Валдае”, хочу вам напомнить, именно Путин сказал, что и Шольц, и [президент Франции Эммануэль] Макрон сами ушли со связи и не хотят разговаривать», — цитируют Пескова «Ведомости».
Ранее президент России поздравил Трампа с выборами и заверил, что готов сотрудничать с любым главой США. После победы республиканца в президентской гонке Шольц в интервью журналистам заявил, что вскоре настанет «подходящее время» для общения с Путиным. Несмотря на сигналы о готовности к переговорам с Россией, западные лидеры намерены помешать Трампу сократить поддержку Украины и готовят переговоры с Джо Байденом, чтобы убедить его разрешить Украине применять ракеты для ударов вглубь России.