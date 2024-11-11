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Юрий Слюсарь на первом оперативном совещании рассмотрел жалобы жителей области

На первом оперативном совещании с руководителями ведомств врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил значимые проблемы региона, сообщает пресс-служба донского правительства.

В поле зрения господина Слюсаря, в частности, попали проблемы, связанные с благоустройством, вывозом твердых бытовых отходов и работой общественного транспорта. С сообщениями на эти темы жители области обращались в Telegram-канал Юрия Слюсаря. Врио губернатора заявил, что «недопустимо видеть в пятерке проблемных вопросов вывоз мусора» и потребовал подготовить доклад о принимаемых к его решению мерах. Он также поручил подготовить подробную информацию по проблеме транспортного обслуживания населения.

Другими темами совещания стали загрузка промышленных мощностей, уровень безработицы и освоение бюджетных средств.