Юрий Слюсарь на первом оперативном совещании рассмотрел жалобы жителей области

В поле зрения господина Слюсаря, в частности, попали проблемы, связанные с благоустройством, вывозом твердых бытовых отходов и работой общественного транспорта. С сообщениями на эти темы жители области обращались в Telegram-канал Юрия Слюсаря. Врио губернатора заявил, что «недопустимо видеть в пятерке проблемных вопросов вывоз мусора» и потребовал подготовить доклад о принимаемых к его решению мерах. Он также поручил подготовить подробную информацию по проблеме транспортного обслуживания населения.