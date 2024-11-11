Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области

В понедельник, 11 ноября, в России отмечается День экономиста. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил всех причастных жителей региона с профессиональным праздником.
«Ваш труд действительно очень много значит для Самарской области. Без него не обойтись ни в одной сфере жизни. Вы способствуете сохранению социальной и финансовой стабильности региона», — сказал Федорищев.
Он отметил, что Самарская область продолжает устойчивое развитие и остается одной из наиболее привлекательных территорий для инвесторов. Глава региона поблагодарил сотрудников экономической сферы за большие усилия для решения стратегических задач.
«От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, профессионального роста, мира и добра», — поздравил губернатор.