Артём Жога отметил эффективность работы южноуральцев на Донбассе

Артём Жога хорошо знаком с дорогой, которая ведёт на Ясиноватую. В своё время, совместно с сослуживцами из батальона «Спарта» он в этих местах выполнял боевые задачи. С тех пор, как линия боевого соприкосновения сдвинулась на запад, Ясиноватая сильно изменилась в лучшую сторону.