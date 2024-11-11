Артём Жога отметил эффективность работы южноуральцев на Донбассе

В воскресенье он посетил Ясиноватую, которую восстанавливает Челябинская область.
10 ноября (воскресенье) Артём Жога посетил Макеевку и Ясиноватую, восстановлением которых занимаются Югра и Челябинская область соответственно. Полпред УрФО встретился с теми людьми, которые живут в регионах, не так давно ставших частью России, осмотрел объекты, благоустраиваемые по поручению главы государства. Итог поездки он подвёл в своём телеграм-канале.
Артём Жога хорошо знаком с дорогой, которая ведёт на Ясиноватую. В своё время, совместно с сослуживцами из батальона «Спарта» он в этих местах выполнял боевые задачи. С тех пор, как линия боевого соприкосновения сдвинулась на запад, Ясиноватая сильно изменилась в лучшую сторону.
«Вижу, что город оживает, преображается», — написал в своём телеграм-канале Артём Жога про подшефную Челябинской области территорию.
Усилиями южноуральцев в населённом пункте был открыт новый многофункциональный центр. На его месте раньше было почти полностью разрушенное здание. После капитального ремонта работу продолжают местная детская поликлиника и школа № 7.
«Хочу поблагодарить руководство Челябинской области за неоценимый вклад в восстановление Донбасса. Многое сделано, но работа не останавливается», — написал в своём посте Артём Жога.