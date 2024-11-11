Голоса на выборах в Молдавии покупаются уже долгое время, призналась Санду

«Наши учреждения нуждаются в честных и порядочных людях. Необходимо признать, что изменения, которые мы до сих пор не провели в области антикоррупции, не дали результатов, и ВСБ рекомендовал правительству предложить новый подход для изменения ситуации в антикоррупционной прокуратуре, потому что мы видим полную неудачу этой структуры в борьбе с крупной коррупцией, особенно с политической коррупцией».