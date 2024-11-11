Голоса на выборах в Молдавии покупаются уже долгое время, призналась Санду

КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что голоса на выборах в стране покупаются уже 10 лет.
В понедельник под руководством Санду прошло заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), на котором обсуждались вопросы по борьбе с «политической коррупцией».
«В ходе заседания ВСБ мы обсуждали феномен политической коррупции. В частности, подкуп избирателей. Отмечу, что преступная группировка, занимающаяся покупкой голосов на выборах, действует в Молдавии как минимум 10 лет. Мы видим это, начиная с незаконного финансирования партий и избирательных кампаний, и до попыток покупки голосов в последние годы».
Глава республики напомнила, что случаи попытки покупки голосов был зафиксированы более года назад на выборах в Гагаузской автономии и на местных выборах в прошлом году. «Однако действия органов правосудия в этих случаях были неадекватными и не привели к наказанию виновных. Это угрожает нашей демократии», — добавила Санду.
Президент также подчеркнула, что Антикоррупционная прокуратура республики не справляется со своей задачей.
«Наши учреждения нуждаются в честных и порядочных людях. Необходимо признать, что изменения, которые мы до сих пор не провели в области антикоррупции, не дали результатов, и ВСБ рекомендовал правительству предложить новый подход для изменения ситуации в антикоррупционной прокуратуре, потому что мы видим полную неудачу этой структуры в борьбе с крупной коррупцией, особенно с политической коррупцией».
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%.