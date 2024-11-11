ФСБ: по позициям ВСУ нанесли удар после срыва операции по угону вертолета

На опубликованном ФСБ видео сам российский пилот рассказал, что представители Киева связывались с ним через Telegram. Они предложили ему пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет. Также летчик должен был отравить своих товарищей. За это ему пообещали деньги и убежище для его семьи на Украине, куда они должны были перебраться через Турцию и Молдавию.