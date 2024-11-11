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AP: Китай работает над созданием ядерного двигателя для нового авианосца

Китай построил прототип ядерного реактора наземного базирования для большого надводного военного корабля. Это явный признак того, что Пекин продвигается к созданию своего первого атомного авианосца, пишет Дэвид Райзинг в статье для Associated Press.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Planet Labs PBC
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом сообщили сотрудники Миддлберийского института международных исследований в Калифорнии. Они сделали такое «открытие» при исследовании горного участка за пределами города Лэшань в юго-западной провинции Сычуань, где, как они подозревали, Китай строит реактор для производства оружейного плутония или трития. Эксперты пришли к выводу, что в горах примерно в 112 километрах к юго-западу от Чэнду, столицы провинции Сычуань, Китай строит прототип реактора для большого военного корабля, говорится в статье.

В своих выводах команда института руководствовалась спутниковыми снимками и открытыми документами, включая тендеры на проекты, кадровые досье, исследования воздействия на окружающую среду и даже жалобы граждан на шум при строительстве и чрезмерную запыленность.

Уже давно ходили слухи о том, что Пекин планирует построить атомный авианосец, но исследование, проведенное командой Миддлберийского института, является первым подтверждением того, что страна работает над ядерной силовой установкой для надводного военного корабля размером с авианосец.

«Китай может разрабатывать либо атомные крейсеры, которыми занимались только США и СССР во время холодной войны, либо… атомные авианосцы», — написали исследователи в подробном 19-страничном отчете о своих выводах.

Объект находится под контролем Китайского института ядерной энергетики, дочернего предприятия Китайской национальной ядерной корпорации, в задачи которого входит разработка реакторов и их испытания.

Эксплуатация атомного авианосца — это эксклюзивный клуб, к которому Китай, похоже, собирается присоединиться.

Джеффри Льюис
профессор, один из участников проекта Миддлберийского института

Первый китайский авианосец, введенный в строй в 2012 году, был переоборудованным советским кораблем, а второй был построен в Китае по советскому проекту. Оба корабля — «Ляонин» и «Шаньдун» — используют так называемый метод старта с трамплина, с рампой в конце короткой взлетно-посадочной полосы, которая помогает самолетам взлетать.

Авианосец типа 003 «Фуцзянь», спущенный на воду в 2022 году, стал третьим авианосцем Китая и первым, спроектированным и построенным им собственными силами. На нем используется система запуска электромагнитного типа, подобная тем, что разработаны и применяются ВМС США. Все три корабля не являются атомными.

В марте Юань Хуачжи, представитель военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК), подтвердил строительство четвертого авианосца. На вопрос, будет ли он атомным, Юань ответил, что это «скоро будет объявлено».

Президент Китая Си Цзиньпин поручил военным чиновникам создать «первоклассный» военно-морской флот и стать морской державой в рамках своего плана по возрождению страны. В военной доктрине Китая от 2019 года говорится, что ВМФ приспосабливается к стратегическим требованиям, «ускоряя переход от обороны в ближних морях к задачам по защите в дальних морях».

На постройку авианосца и ввод его в эксплуатацию уходит несколько лет, но разработка ядерной силовой установки для военных кораблей следующего поколения в конечном итоге даст Китаю больше возможностей для запуска передовых систем, таких как электромагнитные пусковые установки, радары и оружие с новыми технологиями.

Военно-морской флот Китая уже является крупнейшим в мире по численности: он насчитывает более 370 кораблей и подводных лодок.

Страна также может похвастаться мощными судостроительными возможностями: по данным конгресса США на конец 2023 года, китайские верфи ежегодно строят несколько сотен судов, тогда как в США выпускают максимум пять судов.

Пополнение флота Китая атомными авианосцами является важным шагом в реализации его амбиций по созданию «морских сил», способных действовать в водах, удаленных от Китая, в условиях усиливающейся конфронтации с США. Тем не менее военно-морские силы Китая во многом отстают от ВМС США. Например, сейчас США располагают 11 атомными авианосцами, что позволяет им постоянно размещать многочисленные ударные группировки по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ни Министерство обороны, ни Министерство иностранных дел Китая не ответили на запросы о комментариях.