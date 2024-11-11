AP: Китай работает над созданием ядерного двигателя для нового авианосца

Об этом сообщили сотрудники Миддлберийского института международных исследований в Калифорнии. Они сделали такое «открытие» при исследовании горного участка за пределами города Лэшань в юго-западной провинции Сычуань, где, как они подозревали, Китай строит реактор для производства оружейного плутония или трития. Эксперты пришли к выводу, что в горах примерно в 112 километрах к юго-западу от Чэнду, столицы провинции Сычуань, Китай строит прототип реактора для большого военного корабля, говорится в статье.