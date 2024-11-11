AP: Китай работает над созданием ядерного двигателя для нового авианосца

Об этом сообщили сотрудники Миддлберийского института международных исследований в Калифорнии. Они сделали такое «открытие» при исследовании горного участка за пределами города Лэшань в юго-западной провинции Сычуань, где, как они подозревали, Китай строит реактор для производства оружейного плутония или трития. Эксперты пришли к выводу, что в горах примерно в 112 километрах к юго-западу от Чэнду, столицы провинции Сычуань, Китай строит прототип реактора для большого военного корабля, говорится в статье.
В своих выводах команда института руководствовалась спутниковыми снимками и открытыми документами, включая тендеры на проекты, кадровые досье, исследования воздействия на окружающую среду и даже жалобы граждан на шум при строительстве и чрезмерную запыленность.
«Китай может разрабатывать либо атомные крейсеры, которыми занимались только США и СССР во время холодной войны, либо… атомные авианосцы», — написали исследователи в подробном 19-страничном отчете о своих выводах.
Объект находится под контролем Китайского института ядерной энергетики, дочернего предприятия Китайской национальной ядерной корпорации, в задачи которого входит разработка реакторов и их испытания.
Эксплуатация атомного авианосца — это эксклюзивный клуб, к которому Китай, похоже, собирается присоединиться.
Первый китайский авианосец, введенный в строй в 2012 году, был переоборудованным советским кораблем, а второй был построен в Китае по советскому проекту. Оба корабля — «Ляонин» и «Шаньдун» — используют так называемый метод старта с трамплина, с рампой в конце короткой взлетно-посадочной полосы, которая помогает самолетам взлетать.
Авианосец типа 003 «Фуцзянь», спущенный на воду в 2022 году, стал третьим авианосцем Китая и первым, спроектированным и построенным им собственными силами. На нем используется система запуска электромагнитного типа, подобная тем, что разработаны и применяются ВМС США. Все три корабля не являются атомными.
Президент Китая Си Цзиньпин поручил военным чиновникам создать «первоклассный» военно-морской флот и стать морской державой в рамках своего плана по возрождению страны. В военной доктрине Китая от 2019 года говорится, что ВМФ приспосабливается к стратегическим требованиям, «ускоряя переход от обороны в ближних морях к задачам по защите в дальних морях».
На постройку авианосца и ввод его в эксплуатацию уходит несколько лет, но разработка ядерной силовой установки для военных кораблей следующего поколения в конечном итоге даст Китаю больше возможностей для запуска передовых систем, таких как электромагнитные пусковые установки, радары и оружие с новыми технологиями.
Страна также может похвастаться мощными судостроительными возможностями: по данным конгресса США на конец 2023 года, китайские верфи ежегодно строят несколько сотен судов, тогда как в США выпускают максимум пять судов.
Пополнение флота Китая атомными авианосцами является важным шагом в реализации его амбиций по созданию «морских сил», способных действовать в водах, удаленных от Китая, в условиях усиливающейся конфронтации с США. Тем не менее военно-морские силы Китая во многом отстают от ВМС США. Например, сейчас США располагают 11 атомными авианосцами, что позволяет им постоянно размещать многочисленные ударные группировки по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ни Министерство обороны, ни Министерство иностранных дел Китая не ответили на запросы о комментариях.