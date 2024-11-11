AP напомнило о планах Трампа начать самую массовую депортацию мигрантов

«В первый день я запущу самую масштабную программу депортации в истории Америки, чтобы убрать преступников», — напомнило агентство слова Трампа. Он заявлял также, что «спасет каждый город и поселок», в котором есть мигранты, нарушающие закон. Потом, добавил Трамп, «вышвырнем их из нашей страны как можно быстрее».
11 ноября политик выбрал в качестве «царя границы» бывшего главу иммиграционно-таможенной службы Томаса Хомана. Он будет отвечать за надзор за иммиграцией, безопасность на море и в авиации и депортацию нелегальных мигрантов на родину.
В мае стало известно, что советники и сторонники Дональда Трампа составляют подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом написала Wall Street Journal. Среди предлагаемых мер источники газеты назвали в том числе ускорение слушаний по предоставлению убежища, чтобы просителей могли скорее выслать, и отмену защиты от депортаций для сотен тысяч мигрантов, предоставленную администрацией Джо Байдена.
Также сообщалось, что политик может депортировать 15−20 млн человек. В штабе кандидата в президенты США тогда назвали эти данные слухами, пущенными для того, чтобы не допустить победы предпринимателя.
Через несколько дней после успеха на выборах, 7 ноября, Трамп заявил, что одним из его главных приоритетов после вступления в должность в январе станет создание «сильной и могущественной» границы. Такие слова прозвучали в эфире NBC News.