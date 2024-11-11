AP напомнило о планах Трампа начать самую массовую депортацию мигрантов

«В первый день я запущу самую масштабную программу депортации в истории Америки, чтобы убрать преступников», — напомнило агентство слова Трампа. Он заявлял также, что «спасет каждый город и поселок», в котором есть мигранты, нарушающие закон. Потом, добавил Трамп, «вышвырнем их из нашей страны как можно быстрее».