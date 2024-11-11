Ринат Файзуллин стал полпредом Башкортостана при президенте России

34-летний Ринат Файзуллин является уроженцем Уфы, окончил Смоленскую государственную академию физической культуры спорта и туризма, Башкирский государственный университет, а также Уфимский государственный нефтяной технический университет.
С 2009 года работал спортсменом-инструктором, тренером по фехтованию, в 2017−18 годах являлся юрисконсультом в компании «Газпром межрегионгаз Уфа», затем стал начальником договорного отдела, замдиректора по эксплуатации на уфимском предприятии «Спецавтохозяйство по уборке города», также работал в администрации Уфы.
В 2022 году служил замруководителя аппарата по обеспечению деятельности госвласти Башкирии в Москве, а до 2024 года являлся руководителем этого ведомства.