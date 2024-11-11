Ринат Файзуллин стал полпредом Башкортостана при президенте России

С 2009 года работал спортсменом-инструктором, тренером по фехтованию, в 2017−18 годах являлся юрисконсультом в компании «Газпром межрегионгаз Уфа», затем стал начальником договорного отдела, замдиректора по эксплуатации на уфимском предприятии «Спецавтохозяйство по уборке города», также работал в администрации Уфы.