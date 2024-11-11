Названы причины готовящегося сокращения органов власти в РФ

Правительство Российской Федерации запланировало масштабные мероприятия по оптимизации государственной службы за счет сокращения численности персонала территориальных органов власти. В настоящее время в различных властных структурах на местах работает около 400 тысяч человек. Их численность пока рассчитывают сократить на 10%, а потом, возможно, и на большее количество.
В числе одной из основных причин запланированной ликвидации части должностей называют цифровизацию государственной службы. Современные технические возможности позволяют поручить выполнение части функций искусственному интеллекту и специальным программам.
Вторая причина заключается в стремлении властей снизить расходы на заработную плату государственных служащих. Освобождающиеся деньги планируется тратить на повышение оплаты труда тем сотрудникам органов власти, кто сохранит свои должности. Кроме того, ожидается привлечение новых высококвалифицированных кадров на зарплаты, адекватные рынку и ожиданиям молодежи.
«Коммерсант» пишет о низких зарплатах начинающих сотрудников органов государственной власти, особенно на региональном уровне. В документах правительства указывается на невозможность привлекать и сохранять молодые кадры при средней зарплате приходящих на государственную службу новых сотрудников в 38 тысяч рублей вместе с премией. Такой уровень дохода становится причиной высокой текучки кадров в региональных властных структурах.