Названы причины готовящегося сокращения органов власти в РФ

Правительство Российской Федерации запланировало масштабные мероприятия по оптимизации государственной службы за счет сокращения численности персонала территориальных органов власти. В настоящее время в различных властных структурах на местах работает около 400 тысяч человек. Их численность пока рассчитывают сократить на 10%, а потом, возможно, и на большее количество.