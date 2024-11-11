Песков рассказал, что контакты между Путиным и Трампом пока не планируются

AP отмечает, что Трамп может отдать приказ об ужесточении в первые минуты, как войдет в Овальный кабинет, однако на то, чтобы реально депортировать 11 млн мигрантов, которые, как считается, находятся в США нелегально, может потребоваться много ресурсов. В том числе обученные сотрудники правоохранительных органов, центры, где нелегалов будут содержать под стражей, самолеты, которые будут вывозить их из страны, и государства, готовые их принять.