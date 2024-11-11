Почему в новом составе правительства Петербурга всего лишь одна замена

— Нужно понимать, что правительство города — это не что-то, вырубленное из камня. Его состав его может меняться, — говорит эксперт. — В свою первую каденцию Беглов несколько раз менял членов правительства, одни вице-губернаторы уходили, другие назначались. Губернатор у нас остался прежний, и он работает с той же командой, с которой приходил. Они будут продвигать те же идеи, что были озвучены раньше. Это все рабочий, технический момент.