Почему в новом составе правительства Петербурга всего лишь одна замена

В Петербурге утвержден новый состав правительства города. В него вошли 15 чиновников. Кроме губернатора Александра Беглова членами правительства города являются 12 вице-губернаторов, а также председатель Комитета по внешним связям Санкт Петербурга Евгений Григорьев и представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко.
При этом персональный состав правительства города практически не изменился. Единственная замена — в состав властного органа вошел бывший глава УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко. Он на прошлой неделе был назначен на пост вице-губернатора по безопасности.
Глава города пожелал подчиненным чистоты помыслов в работе на своих постах.
— Это не доходное место. Это служение для того, чтобы отдать свои знания, опыт для улучшения качества жизни горожан, получить соответствующий опыт, компетенции. Санкт-Петербург, Город-Герой Ленинград всегда являлся кузницей кадров. Очень многие наши коллеги ушли на повышение, востребованы. Нам федеральный центр доверяет, просит готовить кадры, и мы этим занимаемся. И это уже не только служение городу, но и всей стране.
По словам директора института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова, новый состав правительства — во многом техническая процедура. После истечения срока полномочий губернатора, все его заместители становятся исполняющими обязанности. Если глава региона меняется, он приводит свою команду. Если, как в случае с Петербургом, остается на второй срок, то логично, что и его заместители сохраняют свои посты.
— Нужно понимать, что правительство города — это не что-то, вырубленное из камня. Его состав его может меняться, — говорит эксперт. — В свою первую каденцию Беглов несколько раз менял членов правительства, одни вице-губернаторы уходили, другие назначались. Губернатор у нас остался прежний, и он работает с той же командой, с которой приходил. Они будут продвигать те же идеи, что были озвучены раньше. Это все рабочий, технический момент.