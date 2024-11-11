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В Петербурге сформировали новый состав городского правительства

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сформирован новый состав городского правительства, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Источник: © РИА Новости

«Решением губернатора Александра Беглова сформирован новый состав правительства Санкт-Петербурга в количестве 15 человек», — говорится в сообщении.

Вновь сформированное правительство Северной столицы приступит к работе в обновленном составе с 12 ноября.

Свои посты сохранили вице-губернаторы: Валерий Москаленко (он также назначен руководителем администрации губернатора), Владимир Княгинин, Алексей Корабельников, Сергей Кропачев, Николай Линченко, Борис Пиотровский, Кирилл Поляков, Ирина Потехина, Евгений Разумишкин, Наталья Чечина и Олег Эргашев. Также в состав правительства вошел назначенный вице-губернатором города Игорь Потапенко, который будет координировать и контролировать деятельность комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

В состав городского правительства назначен председатель комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгений Григорьев. Представителем губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании города назначен Константин Сухенко.