В Петербурге сформировали новый состав городского правительства

Свои посты сохранили вице-губернаторы: Валерий Москаленко (он также назначен руководителем администрации губернатора), Владимир Княгинин, Алексей Корабельников, Сергей Кропачев, Николай Линченко, Борис Пиотровский, Кирилл Поляков, Ирина Потехина, Евгений Разумишкин, Наталья Чечина и Олег Эргашев. Также в состав правительства вошел назначенный вице-губернатором города Игорь Потапенко, который будет координировать и контролировать деятельность комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.