ОАК показала первые кадры Су-57Э на авиасалоне в Чжухае

«Атмосфера на выставке Airshow China 2024 в Чжухае. Открытие только завтра, а наш лучший в мире Су-57Э уже в центре внимания», — говорится в подписи к видео с выставки в официальном Telegram-канале корпорации.
Ранее стало известно, что экспортная версия Су-57 будет впервые представлена Россией на Airshow China в Чжухае. В Ростехе называют Су-57Э звездой российской экспозиции, отмечая его способность применять управляемые высокоточные средства поражения и его малую заметность для средств обнаружения. В Чжухае Су-57 покажет фигуры высшего пилотажа во время летной программы авиашоу.
Су-57 (по кодификации НАТО — Felon) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.
Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в Чжухае. В нем постоянно представлены оборонные предприятия России. Основная тематика выставки — военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.