Глава Антикоррупционной прокуратуры ответила Санду на обвинение в «полном провале»

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероника Драгалин ответила на озвученные ранее президентом Молдовы Майей Санду обвинения в «полном провале» ведомства.
Напомним, утором 11 ноября Санду созвала Высший совет безопасности, а после заседания на брифинге заявила, что «Антикоррупционная прокуратура провалилась в борьбе с крупной и политической коррупцией».
«Напоминаем, что в результате последних законодательных изменений, вступивших в силу в марте 2024 года, Антикоррупционная прокуратура утратила компетенцию расследовать коррупцию на выборах, однако правительство могло бы принять во внимание опыт АП».
Она посетовала на нехватку кадров, в том числе половины прокуроров и офицеров, здания для размещения ведомства и бюджетных средств.
«Убеждены, что последующие меры правительства приведут к усилению функциональных возможностей Антикоррупционной прокуратуры в полном объеме в соответствии с обязательствами, принятыми перед гражданами Республики Молдова и внешними партнерами», — заявили в ведомстве.
Ранее глава Драгалин заявляла, что штат руководимого ею ведомства увеличится на 54 новых работника и достигнет в общей сложности 198 сотрудников и что ведомству понадобится отдельное здание.
Известно, что рассматривалась возможность отдать в ведение АП часть здания Академии наук Молдовы либо Технического университета. Академическое сообщество выразило обеспокоенность возможным переездом, а президиум АН опубликовал заявление, в котором выразил недоумение и несогласие с намерением «разместить в штаб-квартире АНМ Антикоррупционную прокуратуру, которая имеет особый режим, совершенно несовместимый с работой учреждения, связанного с исследованиями и инновациями».
Прокурор из США с гражданством Молдовы Вероника Драгалин возглавила антикоррупционную прокуратуру республики в августе 2022 года.