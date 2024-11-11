Глава Антикоррупционной прокуратуры ответила Санду на обвинение в «полном провале»

Известно, что рассматривалась возможность отдать в ведение АП часть здания Академии наук Молдовы либо Технического университета. Академическое сообщество выразило обеспокоенность возможным переездом, а президиум АН опубликовал заявление, в котором выразил недоумение и несогласие с намерением «разместить в штаб-квартире АНМ Антикоррупционную прокуратуру, которая имеет особый режим, совершенно несовместимый с работой учреждения, связанного с исследованиями и инновациями».