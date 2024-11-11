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Такер Карлсон раскрыл страшную правду об Украине

Такер Карлсон: Украина потеряла территории из-за США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Действия американского правительства стали причиной потери Украиной ее земель, заявил Такер Карлсон в беседе с сотрудником национальной безопасности США Элриджем Колби.

«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена», — считает журналист.

Он уточнил, что цель любой системы — это создать эффект, и желаемым эффектом в русско-украинском конфликте для США стало сокращение населения Украины и уже начавшаяся скупка украинской земли иностранцами, в том числе и американцами.

СМИ писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.