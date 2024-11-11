Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии — что обсудили

Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, для участия во внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта.