Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии — что обсудили

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках участия во внеочередном арабо-исламском саммите в городе Эр-Рияде принял министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза Бин Салмана Аль Сауда», — говорится в сообщении.
Они рассмотрели вопросы реализации совместных инвестпроектов и дальнейшего расширения практического взаимодействия в области «зеленой» энергетики.
Глава республики с удовлетворением отметил плодотворное партнерство с ведущей компанией «ACWA Power», активно участвующей в модернизации энергетического сектора Узбекистана на основе прямых инвестиций и передовых технологий.
Особое внимание в ходе встречи уделили ускорению реализации проектов по строительству ветряных и солнечных электростанций в регионах РУз, а также по производству «зеленого» водорода.
Стороны договорились привлечь саудовские компании и консультантов в процессы повышения локализации и энергоэффективности предприятий Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, для участия во внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта.