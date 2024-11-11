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Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии — что обсудили

Встреча прошла на полях внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках участия во внеочередном арабо-исламском саммите в городе Эр-Рияде принял министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза Бин Салмана Аль Сауда», — говорится в сообщении.

Они рассмотрели вопросы реализации совместных инвестпроектов и дальнейшего расширения практического взаимодействия в области «зеленой» энергетики.

Глава республики с удовлетворением отметил плодотворное партнерство с ведущей компанией «ACWA Power», активно участвующей в модернизации энергетического сектора Узбекистана на основе прямых инвестиций и передовых технологий.

Особое внимание в ходе встречи уделили ускорению реализации проектов по строительству ветряных и солнечных электростанций в регионах РУз, а также по производству «зеленого» водорода.

Стороны договорились привлечь саудовские компании и консультантов в процессы повышения локализации и энергоэффективности предприятий Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, для участия во внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта.

Шавкат Мирзиеев