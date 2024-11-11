Депутаты согласовали корректировку бюджета Воронежа на 1,8 млрд рублей

Корректировку бюджета Воронежа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов обсудили депутаты на постоянной комиссии городской Думы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям. Парламентарии одобрили внесение изменений в главный документ столицы Черноземья.
Предполагается, что доходная часть казны вырастет на 1,818 млрд рублей. Причиной стало поступление налогов и средств из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию адресной инвестиционной программы и программы дорожного фонда. На равную сумму увеличиваются и расходы.
Про словам председателя бюджетной комиссии городского парламента Андрея Соболева, с инициативой создания, например, программы дорожного фонда выступили парламентарии. Сейчас на строительство улиц в частном секторе направлено свыше 300 млн, а на благоустройство дворов, уличное освещение дополнительно выделено 150 млн рублей.
— Но самое главное, что увеличены расходы по социально значимым статьям: с 1 июля 2024 года на 11% выросла заработная плата работников бюджетной сферы. Сумма увеличения составила 350 млн рублей.
При этом дефицит бюджета города сократился с 12 до 8%. Это связано с оптимальной программой внешних заимствований. В 2024 году муниципалитет не брал коммерческих займов и сэкономил до 100 млн рублей.
Руководитель управления имущественных и земельных отношений мэрии Руслан Карасалихов рассказал о прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2025 год. В программу внесли 19 объектов недвижимости (11 — впервые) и 7 земельных участков. По мнению профильного подразделения администрации, это может пополнить доходную часть бюджета на 80 млн рублей.
Комиссия по бюджету рекомендовала депутатам вынести положительное решение по этим вопросам на ближайшем заседании горДумы.