Нижегородская мэрия намерена повысить налоги на дорогую недвижимость

В обоих случаях мэрия ссылается на изменения федерального законодательства, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.
Госдума увеличила с 2% до 2,5% верхнюю границу налоговой ставки налога на имущество физлиц для объектов капитального строительства с кадастровой стоимостью от 300 млн руб. Власти Нижнего Новгорода намерены установить размер налога по новой максимально возможной ставке. Также вносят ограничения для установления муниципальных налоговых льгот: их можно предоставлять только в отношении одного объекта; этот объект не должен использоваться в предпринимательской деятельности; он не относится к офисам, торговым объектам и пр.
Для земельных участков с кадастровой стоимостью более 300 млн руб. предельное значение ставки по земельному налогу увеличивают с 0,3% до 1,5%. Это касается участков, занятых жилфондом, объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, садами и огородами, а также участков, приобретенных для жилищного строительства.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», заксобрание Нижегородской области одобрило увеличение с 2% до 2,5% налога на имущество организаций по объектам недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн руб. Некоторые депутаты сначала призывали не повышать налоги сразу, так как на федеральном уровне дали лишь право, а не обязанность, но в октябре региональный парламент принял закон во втором чтении.