Нижегородская мэрия намерена повысить налоги на дорогую недвижимость

Госдума увеличила с 2% до 2,5% верхнюю границу налоговой ставки налога на имущество физлиц для объектов капитального строительства с кадастровой стоимостью от 300 млн руб. Власти Нижнего Новгорода намерены установить размер налога по новой максимально возможной ставке. Также вносят ограничения для установления муниципальных налоговых льгот: их можно предоставлять только в отношении одного объекта; этот объект не должен использоваться в предпринимательской деятельности; он не относится к офисам, торговым объектам и пр.