Причастность Нетаньяху к взрывам пейджеров признали в Израиле

Причастность Нетаньяху признала сотрудница канцелярии в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.
«Подтверждаю», — сказала она.
Премьер-министр Израиля отдал распоряжение активировать взрывчатку в устройствах связи на расстоянии. The Times of Israel сообщило, что сотрудники оборонного ведомства противодействовали реализации операции.
10 ноября о причастности Нетаньяху к атаке представителей движения «Хезболлах» заявил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.
17 сентября в Ливане массово взорвались несколько тысяч пейджеров. В результате пострадали порядка четырех тысяч человек, еще 12 скончались от полученных ранений, в том числе двое детей. Пейджеры использовали боевики группировки «Хезболлах». Устройства поступили в Ливан за несколько месяцев до массового подрыва. Производителем пейджеров значится тайваньская компания Gold Apollo, представители которой позже заявили, что сборку приемников производила европейская фирма, имеющая право использовать бренд.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после массовых взрывов заявила, что произошедшее в Ливане — чудовищный акт терроризма, который может повлечь за собой эскалацию конфликта.
Израиль с 1 октября ведет наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана. Еврейское государство осуществляет бомбардировки соседней страны с воздуха. В результате израильских бомбардировок в Ливане погибло более двух тысяч человек, еще миллион ливанцев стали беженцами.