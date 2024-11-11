Причастность Нетаньяху к взрывам пейджеров признали в Израиле

17 сентября в Ливане массово взорвались несколько тысяч пейджеров. В результате пострадали порядка четырех тысяч человек, еще 12 скончались от полученных ранений, в том числе двое детей. Пейджеры использовали боевики группировки «Хезболлах». Устройства поступили в Ливан за несколько месяцев до массового подрыва. Производителем пейджеров значится тайваньская компания Gold Apollo, представители которой позже заявили, что сборку приемников производила европейская фирма, имеющая право использовать бренд.