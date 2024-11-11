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Премьер Грузии призвал к расследованию президентских выборов в Молдавии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал расследовать президентские выборы в Молдавии.

Источник: Gettyimages.ru

«Если и надо где-то расследовать выборы, например, то это в Молдавии. Вы видите, что там никакого расследования не ведётся, несмотря на то что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МВД Молдавии заявили о прослушке телефонов граждан в ходе президентских выборов в рамках расследования дел о подкупе избирателей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократическими в истории страны.

В то же время в Госдепе США выразили надежду, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сможет предоставить информацию о том, что парламентские выборы в республике были «фальсифицированы».