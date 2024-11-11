Премьер Грузии призвал к расследованию президентских выборов в Молдавии

«Если и надо где-то расследовать выборы, например, то это в Молдавии. Вы видите, что там никакого расследования не ведётся, несмотря на то что в Молдавии были довольно грубые нарушения во время избирательного процесса», — цитирует его ТАСС.
Ранее в МВД Молдавии заявили о прослушке телефонов граждан в ходе президентских выборов в рамках расследования дел о подкупе избирателей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выборы в Молдавии самыми недемократическими в истории страны.
В то же время в Госдепе США выразили надежду, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сможет предоставить информацию о том, что парламентские выборы в республике были «фальсифицированы».