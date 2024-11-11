МИД заявил о попытках втянуть Молдавию в конфликт на стороне Украины

«Подчеркиваем, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит и Молдавия. Законными целями российских действий являются только военные объекты ВСУ и связанная с ними инфраструктура», — заявила в ответ представитель МИДа России Мария Захарова.