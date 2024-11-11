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МИД заявил о попытках втянуть Молдавию в конфликт на стороне Украины

Заявления Кишинева о падении российских дронов на молдавской территории являются провокацией, законными целями российских действий являются только военные объекты ВСУ и связанная с ними инфраструктура, заявили в МИД России.

Источник: Агентство «Москва»

Заявления МИДа Молдавии, что на территории страны были найдены упавшие якобы российские беспилотники, — это провокация, цель которой — втянуть страну в конфликт на стороне Украины и Запада, заявили в российском МИДе.

Упавшие дроны нашли в Молдавии в минувшее воскресенье, 10 ноября. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой назвал в соцсети Х дроны российскими и заявил, что власти страны осуждают произошедшее, как и военные действия на Украине.

«Подчеркиваем, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит и Молдавия. Законными целями российских действий являются только военные объекты ВСУ и связанная с ними инфраструктура», — заявила в ответ представитель МИДа России Мария Захарова.

Минобороны России в сводке от 10 ноября сообщило, что войска нанесли удары авиацией, ракетами, артиллерией и беспилотниками по военным аэродромам Украины, объектам энергетики и местам хранения и подготовки беспилотников ВСУ.

Власти Румынии в сентябре и октябре сообщали, что обнаруживали на своей территории — близ границы Украины — обломки беспилотников «российского происхождения». Летом обломки беспилотника были найдены в деревне Плауру, расположенной на берегу Дуная напротив украинского Измаила. Минобороны России тогда не комментировало сообщения румынской стороны по поводу дронов.