Хинштейн ответил на идею запретить релокантам получать деньги в России

Так он прокомментировал предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина запретить релокантам получать деньги от имущества в России.
«Жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — написал Хинштейн.
Кроме того, парламентарий напомнил, что Володин предложил обязать иноагентов открыть специальный рублевый счет, куда будут зачисляться любые доходы от творческой деятельности. В качестве «наглядного» примера он привел рэпера Noize MC (внесен в список иноагентов), который, по данным депутата, поддерживает «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и зарабатывает в России.
Ранее сегодня, 11 ноября, Володин сообщил, что на следующей неделе в Госдуму могут внести законопроект о введении особого порядка получения россиянами, признанными иностранными агентами, доходов со своей интеллектуальной собственности и брендов. Под действие законопроекта подпадают в том числе исполнения и фонограммы; изобретения и товарные знаки; произведения науки, литературы и искусства; сообщения в радио- или телеэфирах.