Хинштейн ответил на идею запретить релокантам получать деньги в России

Ранее сегодня, 11 ноября, Володин сообщил, что на следующей неделе в Госдуму могут внести законопроект о введении особого порядка получения россиянами, признанными иностранными агентами, доходов со своей интеллектуальной собственности и брендов. Под действие законопроекта подпадают в том числе исполнения и фонограммы; изобретения и товарные знаки; произведения науки, литературы и искусства; сообщения в радио- или телеэфирах.