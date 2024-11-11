Министр просвещения Кравцов приедет в Волгоград с рабочим визитом

Так, по данным информагентства, днем во вторник Сергея Кравцова ждут в школе-тысячнике № 7 в Дзержинском районе, которой ранее, напомним, было присвоено имя композитора Александры Пахмутовой. Здесь также на днях прошло открытие стелы по случаю 95-летия Александры Николаевны.