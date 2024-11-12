Беспрозванных вручил награды сотрудникам регионального управления МВД

Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов МВД, выразил благодарность за их работу и патриотическое воспитание молодежи. Начальник регионального УМВД Александр Сокрутенко также поздравил сотрудников и ветеранов, вручил ведомственные награды. На собрании были отмечены достижения МВД, включая снижение преступлений против личности в регионе.