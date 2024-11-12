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Беспрозванных вручил награды сотрудникам регионального управления МВД

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вручил награды сотрудникам регионального управления МВД в Калининграде: мероприятие приурочили к Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

Источник: KaliningradToday

Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов МВД, выразил благодарность за их работу и патриотическое воспитание молодежи. Начальник регионального УМВД Александр Сокрутенко также поздравил сотрудников и ветеранов, вручил ведомственные награды. На собрании были отмечены достижения МВД, включая снижение преступлений против личности в регионе.

Участники вспомнили погибших коллег и провели минуту молчания.

Начальник УМВД выразил благодарность органам власти за помощь в обеспечении правопорядка и сотрудничество в борьбе с преступностью.