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Лукашенко и Алиев провели переговоры в Баку

В столице Азербайджана проходит масштабный международный форум с участием высокопоставленных лиц, посвященный проблемам изменения климата в мире.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее в понедельник глава государства направился в Азербайджан с рабочим визитом. Там он примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата.

В ходе переговоров президенты Беларуси и Азербайджана отметили, что в последнее время часто проводят двусторонние встречи.

В том числе был упомянут предыдущий визит белорусского лидера в Баку, состоявшийся в мае этого года, когда основное внимание уделялось вопросам торговли и экономики.

«О многом договорились. Я думаю, у нас есть все необходимое для того, чтобы двигаться по этому пути. Как раз накануне мы рассмотрели все вопросы, которые с вами поднимали».

цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, данные вопросы по-прежнему остаются актуальными. Многое можно будет сделать при активной работе министерств и посла.

Лукашенко и Алиев ранее осенью текущего года провели двусторонние переговоры на полях саммитов СНГ и БРИКС в Москве и Казани.

Лукашенко Александр