«РВ»: ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить ВС РФ

В самом городе и за его пределами начали разбирать и уничтожать ключевые сооружения. Так, газета The Wall Street Journal сообщила, что Киев еще весной, когда Россия усилила свое наступление, отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС на запчасти. По словам начальника электростанции Анатолия Боричевского, после этого порядка тысячи рабочих начали демонтаж. Боричевский отметил, что у них «не было выбора». Уже к концу лета все оборудование было вывезено.