Власти Молдавии намерены провести диалог с послом России после падения БПЛА

В воскресенье утром молдавская полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке страны, в Кэушанском районе, устройство не было оснащено взрывчаткой. По утверждению полиции, это был дрон «российского производства». Во второй половине дня еще один БПЛА был обнаружен на севере страны в Рышканском районе. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что беспилотники были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что найденные на территории страны дроны не представляют опасности для граждан.