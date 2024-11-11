СМИ: чего не хватает Европе в эпоху Трампа

Немец Олаф Шольц страстно выступил в поддержку Украины в феврале 2022 года, но с тех пор не смог выполнить многие из своих обещаний — и это еще до недавнего краха его правительства. Италия вообще никогда не вносила существенного вклада в НАТО и вряд ли будет делать это в будущем. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони является популисткой, которая могла бы наладить тесные отношения с Трампом. Или могла бы счесть, что ее относительно центристский подход к международным делам и поддержка Украины расходятся с позициями самого Трампа. Испания озабочена собственными проблемами и разногласиями, которые усугубились после катастрофического наводнения в Валенсии.