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СМИ: чего не хватает Европе в эпоху Трампа

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может вынудить Европу встать на одинокий и опасный путь. Это тот момент, когда Европе требуются новые энергичные руководители. Но есть ли они, размышляют авторы статей в Bloomberg и New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европа готовится к новой жизни: она будет отдаляться от США. Хотя пройдет много времени, прежде чем станет понятно, насколько глубоким будет этот стратегический разрыв, общая картина уже ясна, пишет Макс Хастингс в статье для Bloomberg. Если избранный президент Дональд Трамп выполнит свое обещание и начнет сотрудничать с Владимиром Путиным, будущее НАТО и коллективной безопасности Запада будет мрачным.

Прошли те времена, когда европейцы могли рассчитывать на США как на свой щит. Джо Байден, вероятно, окажется последним президентом, который рассматривал безопасность континента как жизненно важный интерес для США.

В политике Вашингтона в ближайшие годы будет доминировать стратегическое противостояние с Китаем.

Некоторые считают, что Трамп в своем непонятном энтузиазме по отношению к Путину совершает катастрофическую ошибку. Он обещает прекратить поддержку Украины и, по сути, НАТО.

По словам Хастингса, возмутительно, что члены Европейского союза тратят так мало на собственную безопасность. Испания, например, в настоящее время выделяет на вооруженные силы всего 1,8% своего ВВП. В Италии дела обстоят еще хуже — 1,5%. Великобритания, которая сейчас не входит в ЕС, но традиционно является лидером Европы в области обороны, утверждает, что направляет на эти цели 2,3% ВВП. Однако эта цифра включает такие расходы, как пенсии за выслугу лет, которые никак не влияют на комплектование, вооружение и экипировку военных для ведения боевых действий на передовой.

Только страны Восточной Европы — прежде всего Польша, которая за десятилетие более чем удвоила бюджет своих вооруженных сил, — вместе с северными государствами резко нарастили расходы на оборону с начала российско-украинского конфликта.

Что касается европейской поддержки Киева, то без США Украина обречена.

Даже если военная помощь Киеву не будет прекращена немедленно, воля украинцев к сопротивлению ослабеет, потому что желание Запада вооружать их сойдет на нет. Победа Трампа почти наверняка сигнализирует об их поражении.

Поэтому европейские правительства должны продолжать делать все, что в их силах, чтобы поддерживать тесные отношения с США и убедить новую администрацию Трампа в том, что оставление за собой руководящей роли в НАТО полностью отвечает американским интересам. Одновременно европейские страны должны увеличить свои собственные затраты на оборону и поддержку Украины в ожидании сокращения расходов со стороны США.

Неопределенность от Парижа до Берлина привела к вакууму власти на континенте.

Он угрожает подорвать способность Европы реагировать и на глобальную торговую войну, если Трамп в следующем году введет высокие торговые пошлины на импорт в США. Это, вероятно, еще больше затруднит усилия европейских лидеров по выработке общей политики, направленной на защиту их промышленности от резкого роста дешевого китайского импорта, включая электромобили и другие экологически чистые энергетические технологии.

К сожалению, руководство крупнейших европейских стран находится не в лучшей форме.

Франция и Германия, которые являются наиболее важными странами Европейского союза, стали жертвами тех же политических сил, которые помогли Трампу завоевать популярность среди консерваторов и повлиять на избирателей в США, пишут Джим Танкерсли и Орельен Бриден в статье для New York Times.

Традиционные политические партии теряют поддержку. Активизировались популисты и националисты, в том числе некогда маргинальные партии крайне правого толка.

Президент Франции Эммануэль Макрон, сумасбродный политик даже в хорошие дни, превратился в «хромую утку» с тех пор, как импульсивно назначил катастрофические выборы в июле. Франции потребовались месяцы, чтобы сформировать правительство после этого голосования, которое поставило нижнюю палату парламента практически в тупик и привело к созданию шаткой коалиции, пытающейся вырвать власть у крайне правых и левых.

Немец Олаф Шольц страстно выступил в поддержку Украины в феврале 2022 года, но с тех пор не смог выполнить многие из своих обещаний — и это еще до недавнего краха его правительства. Италия вообще никогда не вносила существенного вклада в НАТО и вряд ли будет делать это в будущем. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони является популисткой, которая могла бы наладить тесные отношения с Трампом. Или могла бы счесть, что ее относительно центристский подход к международным делам и поддержка Украины расходятся с позициями самого Трампа. Испания озабочена собственными проблемами и разногласиями, которые усугубились после катастрофического наводнения в Валенсии.

Великобритания традиционно лидировала на европейском континенте в рамках НАТО, поскольку ее вооруженные силы были наиболее эффективными. Но в мире после Brexit это уже не так. Как утверждает Международный институт стратегических исследований, «если Британия останется вне единого рынка, ей будет трудно играть ведущую роль в новой совместной европейской военно-промышленной стратегии». К тому же Кир Стармер, который был избран премьер-министром Великобритании этим летом, уже пострадал от общественного возмущения подарками, которые он и его жена принимали.

Аналитики сходятся во мнении, что наиболее подходящими кандидатами на то, чтобы возглавить более независимую и сильную Европу, должны были стать выходцы из Берлина или Парижа — тех мест, которые сейчас наиболее неспокойны.

Налицо очень явный кризис франко-германского руководства, который усиливается с распадом немецкой коалиции и погружением Франции в собственные внутренние политические разногласия.

Александра де Хооп Схеффер
президент Немецкого фонда Маршалла США в Париже

Йорн Флек, старший директор Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоне, убежден, что Франция и Германия страдают от политических кризисов, «порожденных изнутри». Причем Макрон и Шольц признают трудности, но фактически не предлагают путей их решения. Например, Макрон на прошлой неделе заявил, что мир состоит из травоядных и плотоядных животных и если Европа «решит остаться травоядной, то победят плотоядные».

Европе нужны лидеры, которые будут кричать своим народам о том, что они больше не могут рассматривать безопасность как необязательное дополнение к основным вопросам, которые волнуют избирателей — иммиграции, социальному обеспечению, здравоохранению, экономике.

И, по мнению Хастингса, самым эффективным руководителем в Европе стала глава Европейского союза Урсула фон дер Ляйен.

Раньше, когда Вашингтон хотел поговорить с Европой, он звонил Ангеле Меркель в Берлин. Сегодня же почти всегда звонят фон дер Ляйен.

Трамп Дональд
ЕС