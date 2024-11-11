СМИ: чего не хватает Европе в эпоху Трампа

Европа готовится к новой жизни: она будет отдаляться от США. Хотя пройдет много времени, прежде чем станет понятно, насколько глубоким будет этот стратегический разрыв, общая картина уже ясна, пишет Макс Хастингс в статье для Bloomberg. Если избранный президент Дональд Трамп выполнит свое обещание и начнет сотрудничать с Владимиром Путиным, будущее НАТО и коллективной безопасности Запада будет мрачным.
В политике Вашингтона в ближайшие годы будет доминировать стратегическое противостояние с Китаем.
Некоторые считают, что Трамп в своем непонятном энтузиазме по отношению к Путину совершает катастрофическую ошибку. Он обещает прекратить поддержку Украины и, по сути, НАТО.
По словам Хастингса, возмутительно, что члены Европейского союза тратят так мало на собственную безопасность. Испания, например, в настоящее время выделяет на вооруженные силы всего 1,8% своего ВВП. В Италии дела обстоят еще хуже — 1,5%. Великобритания, которая сейчас не входит в ЕС, но традиционно является лидером Европы в области обороны, утверждает, что направляет на эти цели 2,3% ВВП. Однако эта цифра включает такие расходы, как пенсии за выслугу лет, которые никак не влияют на комплектование, вооружение и экипировку военных для ведения боевых действий на передовой.
Только страны Восточной Европы — прежде всего Польша, которая за десятилетие более чем удвоила бюджет своих вооруженных сил, — вместе с северными государствами резко нарастили расходы на оборону с начала российско-украинского конфликта.
Даже если военная помощь Киеву не будет прекращена немедленно, воля украинцев к сопротивлению ослабеет, потому что желание Запада вооружать их сойдет на нет. Победа Трампа почти наверняка сигнализирует об их поражении.
Поэтому европейские правительства должны продолжать делать все, что в их силах, чтобы поддерживать тесные отношения с США и убедить новую администрацию Трампа в том, что оставление за собой руководящей роли в НАТО полностью отвечает американским интересам. Одновременно европейские страны должны увеличить свои собственные затраты на оборону и поддержку Украины в ожидании сокращения расходов со стороны США.
Он угрожает подорвать способность Европы реагировать и на глобальную торговую войну, если Трамп в следующем году введет высокие торговые пошлины на импорт в США. Это, вероятно, еще больше затруднит усилия европейских лидеров по выработке общей политики, направленной на защиту их промышленности от резкого роста дешевого китайского импорта, включая электромобили и другие экологически чистые энергетические технологии.
Франция и Германия, которые являются наиболее важными странами Европейского союза, стали жертвами тех же политических сил, которые помогли Трампу завоевать популярность среди консерваторов и повлиять на избирателей в США, пишут Джим Танкерсли и Орельен Бриден в статье для New York Times.
Президент Франции Эммануэль Макрон, сумасбродный политик даже в хорошие дни, превратился в «хромую утку» с тех пор, как импульсивно назначил катастрофические выборы в июле. Франции потребовались месяцы, чтобы сформировать правительство после этого голосования, которое поставило нижнюю палату парламента практически в тупик и привело к созданию шаткой коалиции, пытающейся вырвать власть у крайне правых и левых.
Немец Олаф Шольц страстно выступил в поддержку Украины в феврале 2022 года, но с тех пор не смог выполнить многие из своих обещаний — и это еще до недавнего краха его правительства. Италия вообще никогда не вносила существенного вклада в НАТО и вряд ли будет делать это в будущем. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони является популисткой, которая могла бы наладить тесные отношения с Трампом. Или могла бы счесть, что ее относительно центристский подход к международным делам и поддержка Украины расходятся с позициями самого Трампа. Испания озабочена собственными проблемами и разногласиями, которые усугубились после катастрофического наводнения в Валенсии.
Великобритания традиционно лидировала на европейском континенте в рамках НАТО, поскольку ее вооруженные силы были наиболее эффективными. Но в мире после Brexit это уже не так. Как утверждает Международный институт стратегических исследований, «если Британия останется вне единого рынка, ей будет трудно играть ведущую роль в новой совместной европейской военно-промышленной стратегии». К тому же Кир Стармер, который был избран премьер-министром Великобритании этим летом, уже пострадал от общественного возмущения подарками, которые он и его жена принимали.
Аналитики сходятся во мнении, что наиболее подходящими кандидатами на то, чтобы возглавить более независимую и сильную Европу, должны были стать выходцы из Берлина или Парижа — тех мест, которые сейчас наиболее неспокойны.
Налицо очень явный кризис франко-германского руководства, который усиливается с распадом немецкой коалиции и погружением Франции в собственные внутренние политические разногласия.
Йорн Флек, старший директор Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоне, убежден, что Франция и Германия страдают от политических кризисов, «порожденных изнутри». Причем Макрон и Шольц признают трудности, но фактически не предлагают путей их решения. Например, Макрон на прошлой неделе заявил, что мир состоит из травоядных и плотоядных животных и если Европа «решит остаться травоядной, то победят плотоядные».
Европе нужны лидеры, которые будут кричать своим народам о том, что они больше не могут рассматривать безопасность как необязательное дополнение к основным вопросам, которые волнуют избирателей — иммиграции, социальному обеспечению, здравоохранению, экономике.
Раньше, когда Вашингтон хотел поговорить с Европой, он звонил Ангеле Меркель в Берлин. Сегодня же почти всегда звонят фон дер Ляйен.