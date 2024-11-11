«Сила фермеров» требует отставки министра сельского хозяйства Молдовы: «Ужасное положение аграриев ухудшается с каждым днем»

«Ужасное положение фермеров, которые обеспечивают основные культуры, важные для продовольственной безопасности страны — пшеницу, кукурузу и подсолнечник — ухудшается с каждым днем. Финансовая поддержка, объявленная правительством, запаздывает уже очень долго, а законодательная мера, разработанная без участия фермеров и навязанная министром сельского хозяйства и пищевой промышленности, практически не имеет никакого эффекта. Фермеры подвергаются массовому исполнению [процедур] и получают уведомления о начале процедуры принудительного исполнения и несостоятельности от кредиторов. Коллапс сельскохозяйственной отрасли, особенно фермеров, обрабатывающих 80% сельскохозяйственных земель и обеспечивающих продовольственную безопасность граждан, неизбежен, если не будут приняты срочные радикальные меры».