«Сила фермеров» требует отставки министра сельского хозяйства Молдовы: «Ужасное положение аграриев ухудшается с каждым днем»

Ассоциация «Сила фермеров» требует отставки министра сельского хозяйства Владимира Боли. В своем сообщении фермеры обвиняют министра в «некомпетентности и неподобающем отношении» к проблемам, которые он должен решать в своей сфере. Члены Ассоциации утверждают, что своими действиями Боля показал, что «защищает интересы агрохолдингов в оффшорах в ущерб национальным интересам и местным производителям».
«Ужасное положение фермеров, которые обеспечивают основные культуры, важные для продовольственной безопасности страны — пшеницу, кукурузу и подсолнечник — ухудшается с каждым днем. Финансовая поддержка, объявленная правительством, запаздывает уже очень долго, а законодательная мера, разработанная без участия фермеров и навязанная министром сельского хозяйства и пищевой промышленности, практически не имеет никакого эффекта. Фермеры подвергаются массовому исполнению [процедур] и получают уведомления о начале процедуры принудительного исполнения и несостоятельности от кредиторов. Коллапс сельскохозяйственной отрасли, особенно фермеров, обрабатывающих 80% сельскохозяйственных земель и обеспечивающих продовольственную безопасность граждан, неизбежен, если не будут приняты срочные радикальные меры».
Среди срочных мер, которые, по мнению фермеров, необходимо принять, — отставка министра Владимира Боли, а также пересмотр законодательной базы для спасения сельскохозяйственной отрасли. Письмо с соответствующими требованиями было направлено в администрацию президента, правительство и парламент.
В свою очередь представители Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности отмечают, что за последние два года ведомство проявляло постоянное внимание к нуждам сельхозпроизводителей, предвидя вызовы, с которыми они могут столкнуться. Также представители утверждают, что приняли меры для оказания поддержки фермерам.
«В отношении производителей зерна были введены меры по лицензированию импорта зерновых с целью защиты внутреннего рынка и обеспечения стабильности цен. В комиссию по лицензированию входят также члены Ассоциации “Сила фермеров”.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности постоянно подчеркивало свою приверженность поддержке всех фермеров, принимая конструктивный подход, направленный на удовлетворение потребностей каждого субъекта. Что касается субсидий на гектар, на платформах министерства и в пресс-заявлениях указывалось, что они будут предоставляться производителям сахара и овощей, начиная с 2025 года. Это решение объясняется добавленной стоимостью, которую эти сектора приносят национальной экономике, — говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.
Кроме того уточняется, что Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности «не уполномочено комментировать назначение или увольнение министров», так как «это исключительная прерогатива правительства».
Источник: rupor.md.